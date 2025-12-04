Debido a la depreciación de la moneda local, varios individuos optan por proteger sus fondos con dólares para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este jueves, 4 de diciembre de 2025, la cotización del dólar en los principales bancos de Colombia es de 3.758,8 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un cambio del 0.29%, mientras que en el último año su variación ha sido del -9.85%, reflejando una tendencia a la baja en su valor a lo largo del tiempo.

Fuente: narrativas-co

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 15.70%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 10.32%.

La cotización del Dólar bajó frente al peso colombiano en las últimas 2 sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de varias caídas, lo que sugiere una volatilidad en el mercado. A pesar de algunos momentos de estabilidad, la tendencia general indica una presión a la baja en su valor.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía.

¿Dónde comprar dólares en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender dólares en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Para comprar dólares en Colombia de forma segura, es recomendable acudir a entidades financieras autorizadas, como bancos o casas de cambio reconocidas. Verifica que la entidad esté registrada y consulta las tasas de cambio antes de realizar la transacción.

Si deseas vender dólares, asegúrate de hacerlo en un lugar confiable y evita transacciones en la calle. Guarda el comprobante de la operación y verifica que el pago se realice de manera segura, preferiblemente a través de transferencias bancarias.