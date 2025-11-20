Debido a la depreciación de la moneda local, varios individuos optan por proteger sus fondos con dólares para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este jueves, 20 de noviembre de 2025, la cotización del dólar en los principales bancos de Colombia es de 3.709,04 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -1.24%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -10.14%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 4.87%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.10%.

La cotización del Dólar bajó frente al peso colombiano en las últimas 5 sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con un notable descenso en su valor. A pesar de algunos momentos de estabilidad, la mayoría de los días se caracterizaron por caídas, lo que sugiere una presión negativa sobre la moneda. Esta situación podría reflejar factores económicos que están afectando la confianza en el Dólar.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los últimos días. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía.

¿Dónde comprar dólares en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender dólares en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

Este jueves, 20 de noviembre de 2025, las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 370,904 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 741,808 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1,852,020 pesos.