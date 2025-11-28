Este viernes, 28 de noviembre de 2025, la cotización del euro en los principales bancos de Colombia durante la apertura de mercados es de 4.335,85 pesos colombianos. Esta cifra muestra una variación de respecto al valor de ayer.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -1.02%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -0.99%.

Fuente: narrativas-co

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 29.80%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 15.48%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

La cotización del Euro bajó frente al peso colombiano. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con varios altibajos que reflejan cierta inestabilidad en el mercado. A pesar de algunos incrementos, la tendencia general sugiere una presión negativa sobre la moneda, lo que podría indicar factores económicos subyacentes que afectan su valor.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este viernes, 28 de noviembre de 2025, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 433,585.01 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 867,170.02 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 1,083,962.55 pesos colombianos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Las personas que deseen adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: