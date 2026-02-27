Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas eligen proteger sus fondos con euros para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las alteraciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este viernes, 27 de febrero de 2026, la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.430,61 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio de 1.2056, mientras que en el último año ha mostrado una variación del -7.22%. Esto indica una tendencia a la baja en el valor del Euro a lo largo del año, a pesar de la ligera recuperación reciente. La volatilidad económica del Euro en la última semana fue del 23.98%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 16.59%. La cotización del Euro bajó frente al peso colombiano en las últimas 2 sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia a la baja, con varias fluctuaciones que indican un ligero aumento en algunos momentos, pero en general, la estabilidad ha sido escasa. La combinación de descensos y aumentos sugiere un mercado volátil, donde la incertidumbre podría estar afectando la confianza de los inversores. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría influir en las decisiones de inversión y comercio. Este viernes, 27 de febrero de 2026, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 443.060,99 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 886.121,98 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 1.107.304,95 pesos colombianos. Las personas que deseen adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Para obtener el tipo de cambio más favorable y evitar pérdidas económicas, considera los siguientes aspectos: