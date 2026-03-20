Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas escogen conservar sus capital con euros para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las alteraciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este viernes, 20 de marzo de 2026, la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.245,83 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.47%, mientras que en el último año su variación ha sido de -9.49%. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 10.20%, es menor que la volatilidad anual del 16.76%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Euro subió frente al peso colombiano en las últimas 4 sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia a la baja en la mayor parte del período, con un notable aumento en los últimos días que sugiere una posible recuperación. La estabilidad en algunos momentos indica que el mercado podría estar buscando un equilibrio antes de tomar una dirección más clara. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los últimos días. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría influir en las decisiones de inversión y comercio. Este viernes, 20 de marzo de 2026, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 424,583.01 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 849,166.02 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2,121,915.05 pesos colombianos. Los ciudadanos que quieran adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Para obtener el tipo de cambio más favorable y evitar pérdidas económicas, considera los siguientes aspectos: