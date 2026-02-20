Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas escogen proteger sus fondos con euros para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las modificaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este viernes, 20 de febrero de 2026, la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.348,66 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio de 1.04%, mientras que en el último año su variación ha sido de -10.35%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 12.43%, es menor que la volatilidad anual del 16.38%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Euro bajó frente al peso colombiano. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indican un ligero aumento en algunos momentos. A pesar de estos repuntes, la estabilidad ha sido escasa, lo que sugiere un periodo de incertidumbre en el mercado. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. Este viernes, 20 de febrero de 2026, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 434.866,02 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 869.732,04 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.174.330,10 pesos colombianos. Los ciudadanos que deseen adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. _ Entidades bancarias: una de las opciones más fiables y tradicionales son las entidades bancarias, aunque es fundamental evaluar que pueden implementar recargos extra por este servicio. _ Casas de cambio. Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: