Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas optan conservar sus capital con euros para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las alteraciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este viernes, 13 de marzo de 2026, la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.220,73 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una caída del -3.07%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -9.32%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 16.85%, es mayor que la volatilidad anual del 16.80%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Euro bajó frente al peso colombiano en las últimas 2 sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con fluctuaciones que indicaron un ligero aumento en medio de las caídas. A pesar de algunos momentos de estabilidad, la tendencia general sugiere una presión negativa sobre la moneda europea. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Este viernes, 13 de marzo de 2026, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 422.073 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 844.146 pesos y para 500 euros, se necesitarán 2.110.365 pesos colombianos. Los ciudadanos que necesiten adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. _ Entidades bancarias: una de las opciones más seguras y tradicionales son las entidades bancarias, aunque es crucial evaluar que pueden imponer recargos extra por este servicio. _ Casas de cambio. Para comprar euros en Colombia de forma segura, es recomendable acudir a entidades financieras autorizadas, como bancos o casas de cambio reconocidas. Verifica las tasas de cambio y asegúrate de que la transacción se realice en un lugar seguro, preferiblemente durante el horario laboral. Si deseas vender euros, busca también casas de cambio o bancos que ofrezcan este servicio. Compara las tasas de compra y asegúrate de tener la documentación necesaria, como tu identificación, para realizar la transacción sin inconvenientes.