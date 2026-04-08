Este miércoles, 8 de abril de 2026, la cotización deleuro en los principales bancos de Colombia durante la apertura de mercados es de 4.296,2 pesos colombianos. Esta cifra representa una variación de respecto al valor de ayer. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 1.98%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del 9.80% en su cotización. La volatilidad económica del Euro en la última semana fue del 28.59%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 17.24%. La cotización del Euro bajó frente al peso colombiano. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indicaron ligeros aumentos y una estabilidad momentánea. Esta dinámica sugiere una volatilidad en el mercado, donde la presión a la baja predominó, aunque hubo intentos de recuperación que no lograron consolidarse. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. Este miércoles, 8 de abril de 2026, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 429620.02 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 859240.04 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2148100.10 pesos colombianos. Las personas que necesiten comprar o vender euros en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes: _ Bancos: una de las variantes más confiables y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a imponer comisiones extra por este servicio. Además, algunas entidades exigen que la persona tenga una cuenta bancaria. _ Casas de cambio: esta alternativa puede brindar tipos de cambio más competitivos, pero es necesario evaluar todas las alternativas disponibles antes de comprar o vender. _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union. Para comprar euros en Colombia de forma segura, es recomendable acudir a entidades financieras autorizadas, como bancos o casas de cambio reconocidas. Verifica las tasas de cambio y asegúrate de que la transacción se realice en un lugar seguro, preferiblemente durante el horario laboral. Si deseas vender euros, busca también casas de cambio o bancos que ofrezcan este servicio. Compara las tasas de compra y asegúrate de contar con la documentación necesaria, como tu cédula de ciudadanía, para realizar la transacción sin inconvenientes.