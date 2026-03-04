Este miércoles, 4 de marzo de 2026, la cotización deleuro en los principales bancos de Colombia durante la apertura de mercados es de 4.404,71 pesos colombianos. Esta cifra muestra una variación de respecto al valor de ayer. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un aumento del 2.17%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -8.00% en su valor. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 17.14%, es mayor que la volatilidad anual del 16.58%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Euro bajó frente al peso colombiano. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de varias fluctuaciones y una estabilidad intermedia. A pesar de las caídas, el Euro logró recuperarse en varias ocasiones, lo que sugiere una cierta resiliencia en su valor. Sin embargo, la inestabilidad reciente podría generar incertidumbre entre los inversores. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. Este miércoles, 4 de marzo de 2026, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 440471 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 880942 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2202355 pesos colombianos. Los ciudadanos que necesiten adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: