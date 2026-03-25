Este miércoles, 25 de marzo de 2026, la cotización deleuro en los principales bancos de Colombia durante la apertura de mercados es de 4.293,13 pesos colombianos. Esta cifra representa una variación de respecto al valor de ayer. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 1.88%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del 6.75% en su cotización. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 21.98%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 16.99%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones. La cotización del Euro bajó frente al peso colombiano en las últimas 2 sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con algunas fluctuaciones hacia arriba y momentos de estabilidad. A pesar de los intentos de recuperación, la tendencia general indica una presión negativa en su valor. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría influir en las decisiones de inversión y comercio. Este miércoles, 25 de marzo de 2026, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 429.312,99 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 858.625,98 pesos y para 500 euros, se necesitarán 2.146.564,95 pesos colombianos. Las personas que necesiten comprar o vender euros en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes: _ Bancos: una de las variantes más confiables y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a imponer comisiones extra por este servicio. Además, algunas entidades exigen que la persona tenga una cuenta bancaria. _ Casas de cambio: esta alternativa puede brindar tipos de cambio más competitivos, pero es necesario evaluar todas las alternativas disponibles antes de comprar o vender. _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union. Para obtener el tipo de cambio más favorable y evitar pérdidas económicas, considera los siguientes aspectos: