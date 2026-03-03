Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con euros para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de cambio y las alteraciones que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión. Este martes, 3 de marzo de 2026, la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.365,43 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 1.78%, mientras que en el último año su variación ha sido de -9.87%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 16.01%, es menor que la volatilidad anual del 16.54%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Euro bajó frente al peso colombiano en las últimas 2 sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia general al alza, con un par de días de estabilidad y algunas caídas. A pesar de las fluctuaciones, el comportamiento sugiere un leve optimismo en el mercado. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Este martes, 3 de marzo de 2026, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 436.543,02 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 873.086,04 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.182.715,10 pesos colombianos. Las personas que necesiten comprar o vender euros en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes: _ Bancos: una de las variantes más confiables y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a imponer comisiones extra por este servicio. Además, algunas entidades exigen que la persona tenga una cuenta bancaria. _ Casas de cambio: esta alternativa puede brindar tipos de cambio más competitivos, pero es necesario evaluar todas las alternativas disponibles antes de comprar o vender. _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union. Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: