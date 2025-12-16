Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas escogen proteger sus capital con euros para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las alteraciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este martes, 16 de diciembre de 2025 , la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.492,17 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 2.09%, mientras que en el último año su variación ha sido del 5.04%. Estos movimientos reflejan la dinámica del mercado y las condiciones económicas que influyen en el valor de la moneda.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 14.27%, es menor que la volatilidad anual del 15.73%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro subió frente al peso colombiano en las últimas sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia mayormente al alza, con un incremento notable en varios días, aunque también ha experimentado algunas caídas. A pesar de estas fluctuaciones, la estabilidad se ha mantenido en ciertos momentos, lo que sugiere un comportamiento variable pero con una inclinación positiva en general.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este martes, 16 de diciembre de 2025, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 449,216.99 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 898,433.98 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2,246,084.95 pesos colombianos.

¿Dónde comprar euros en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender euros en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las variantes más confiables y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a imponer comisiones secundarias por este servicio. Además, algunas entidades exigen que la persona tenga una cuenta bancaria.

_ Casas de cambio: esta alternativa puede brindar tipos de cambio más competitivos, pero es necesario evaluar todas las alternativas disponibles antes de comprar o vender.

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: