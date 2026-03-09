Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas eligen conservar sus fondos con euros para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las alteraciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este lunes, 9 de marzo de 2026, la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.361,51 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.19%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del 6.03%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. La volatilidad económica del Euro en la última semana fue del 20.28%, superando la volatilidad anual del 16.71%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones. La cotización del Euro bajó frente al peso colombiano en las últimas 2 sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de varias caídas. Sin embargo, hacia el final del período, se observó un repunte que sugiere cierta estabilidad en el valor de la moneda. Esta fluctuación podría reflejar factores económicos subyacentes que afectan la confianza en el Euro. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría influir en las decisiones de inversión y comercio. Este lunes, 9 de marzo de 2026, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 436.150,98 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 872.301,96 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 1.090.654,90 pesos colombianos. Los ciudadanos que necesiten adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. _ Entidades bancarias: una de las opciones más seguras y habituales son las entidades bancarias, aunque es esencial valorar que pueden implementar recargos extra por este servicio. _ Casas de cambio. Para comprar euros en Colombia de forma segura, es recomendable acudir a entidades financieras autorizadas, como bancos o casas de cambio reconocidas. Verifica las tasas de cambio y asegúrate de que la transacción se realice en un lugar seguro, preferiblemente durante el horario laboral. Si deseas vender euros, busca también casas de cambio o bancos que ofrezcan este servicio. Compara las tasas de compra y asegúrate de tener la documentación necesaria, como tu identificación, para realizar la transacción sin inconvenientes.