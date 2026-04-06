Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas eligen salvaguardar sus capital con euros para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las modificaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este lunes, 6 de abril de 2026, la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.239,28 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 1.86%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -8.84% en su cotización. La volatilidad económica de la última semana del Euro fue del 16.58%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 16.91%. La cotización del Euro bajó frente al peso colombiano en las últimas 2 sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indicaron aumentos temporales. A pesar de algunos repuntes, la estabilidad fue escasa, lo que sugiere un periodo de incertidumbre en el mercado. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría influir en las decisiones de inversión y comercio. Este lunes, 6 de abril de 2026, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 423,927.98 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 847,855.96 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2,119,639.90 pesos colombianos. Los ciudadanos que deseen adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: