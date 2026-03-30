Debido a la desvalorización de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con euros para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de cambio y las alteraciones que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión. Este lunes, 30 de marzo de 2026, la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.212,31 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.21%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -10.21% en su valor. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 15.96%, indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 16.96%. La cotización del Euro bajó frente al peso colombiano en las últimas sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de fluctuaciones que incluyeron descensos y estabilizaciones. Esta variabilidad sugiere un mercado en constante ajuste, donde los factores económicos y políticos podrían estar influyendo en la percepción del valor de la moneda. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. Este lunes, 30 de marzo de 2026, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 421,231.01 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 842,462.02 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2,105,155.05 pesos colombianos. Los ciudadanos que necesiten adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. _ Entidades bancarias: una de las opciones más seguras y tradicionales son las entidades bancarias, aunque es crucial evaluar que pueden implementar recargos extra por este servicio. _ Casas de cambio. Para obtener el tipo de cambio más favorable y evitar pérdidas económicas, considera los siguientes aspectos: