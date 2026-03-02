Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas eligen conservar sus fondos con euros para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las fluctuaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este lunes, 2 de marzo de 2026, la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.423,35 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un aumento del 2.83%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -8.27% en su valor. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 14.39%, es menor que la volatilidad anual del 16.55%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Euro bajó frente al peso colombiano en las últimas 2 sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indicaron un leve aumento en algunos momentos. A pesar de estos repuntes, la estabilidad fue escasa, lo que sugiere un periodo de incertidumbre en el mercado. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría influir en las decisiones de inversión y comercio. Este lunes, 2 de marzo de 2026, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 442,335.01 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 884,670.02 pesos y para 500 euros, se necesitarán 2,211,675.05 pesos colombianos. Las personas que necesiten adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. _ Entidades bancarias: una de las opciones más fiables y habituales son las entidades bancarias, aunque es esencial evaluar que pueden implementar recargos extra por este servicio. _ Casas de cambio. Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: