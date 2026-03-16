Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con euros para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de cambio y las alteraciones que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión. Este lunes, 16 de marzo de 2026, la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.234,32 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -1.73%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -8.80%. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 13.51%, indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 16.77%. La cotización del Euro bajó frente al peso colombiano en las últimas sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con varios días de fluctuaciones que reflejan cierta inestabilidad. A pesar de algunos aumentos, la tendencia general indica una presión negativa sobre la moneda, lo que podría generar preocupaciones entre los inversores sobre su futuro desempeño. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. Este lunes, 16 de marzo de 2026, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 423.431,98 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 846.863,96 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.109.659,90 pesos colombianos. Las personas que necesiten comprar o vender euros en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes: _ Bancos: una de las variantes más confiables y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a aplicar comisiones secundarias por este servicio. Además, algunas entidades exigen que la persona tenga una cuenta bancaria. _ Casas de cambio: esta alternativa puede brindar tipos de cambio más competitivos, pero es necesario evaluar todas las alternativas disponibles antes de comprar o vender. _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union. Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: