Debido a la desvalorización de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con euros para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de cambio y las fluctuaciones que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión. Este lunes, 13 de abril de 2026, la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.254,25 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 2.45%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -9.75%. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 14.49%, es menor que la volatilidad anual del 16.97%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Euro bajó frente al peso colombiano en las últimas 2 sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con varios aumentos intercalados que sugieren cierta volatilidad en el mercado. A pesar de los intentos de recuperación, la estabilidad fue escasa, lo que indica un entorno incierto para la moneda europea. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría influir en las decisiones de inversión y comercio. Este lunes, 13 de abril de 2026, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 425,425 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 850,850 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2,126,125 pesos colombianos. Los ciudadanos que quieran adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. _ Entidades bancarias: una de las opciones más fiables y tradicionales son las entidades bancarias, aunque es crucial evaluar que pueden implementar recargos extra por este servicio. _ Casas de cambio. Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: