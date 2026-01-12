Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas eligen proteger sus capital con euros para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las fluctuaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este lunes, 12 de enero de 2026 , la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.343,22 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.39%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -2.05%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor del Euro en el mercado.

El precio del día.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 8.94%, es menor que la volatilidad anual del 15.61%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro bajó frente al peso colombiano. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con varios días de estabilidad y un ligero aumento en algunos momentos. Esta fluctuación sugiere una volatilidad en el mercado, lo que podría estar influenciado por factores económicos y políticos recientes.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este lunes, 12 de enero de 2026, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 434.322,02 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 868.644,04 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.171.610,10 pesos colombianos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Los ciudadanos que necesiten adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para quienes necesiten comprar o vender euros en Colombia

Para comprar euros en Colombia de forma segura, es recomendable acudir a entidades financieras autorizadas, como bancos o casas de cambio reconocidas. Verifica las tasas de cambio y asegúrate de que la transacción se realice en un lugar seguro, preferiblemente durante el horario laboral.

Si deseas vender euros, busca también casas de cambio o bancos que ofrezcan este servicio. Compara las tasas de cambio y evita realizar transacciones en la calle o con personas desconocidas para minimizar riesgos. Siempre guarda el comprobante de la transacción.