Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con euros para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de cambio y las modificaciones que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este jueves, 29 de enero de 2026 , la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.392,03 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un aumento del 3.33%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -1.67%.

El precio del día.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica del Euro en la última semana fue del 29.85%, significativamente mayor que la volatilidad anual del 16.31%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

La cotización del Euro bajó frente al peso colombiano en las últimas 3 sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia a la baja, con una serie de descensos seguidos de un leve aumento y una estabilidad en los últimos días. Esta fluctuación sugiere una posible inestabilidad en el mercado, lo que podría influir en las decisiones de inversión y en la confianza de los consumidores.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los últimos días. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría influir en las decisiones de inversión y comercio.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este jueves, 29 de enero de 2026, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 439.202,98 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 878.405,96 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 1.095.202,45 pesos colombianos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Los ciudadanos que quieran adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: