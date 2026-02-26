Este jueves, 26 de febrero de 2026, la cotización deleuro en los principales bancos de Colombia durante la apertura de mercados es de 4.367,37 pesos colombianos. Esta cifra representa una variación de respecto al valor de ayer. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 1.89%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del 7.20%. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 20.77%, es mayor que la volatilidad anual del 16.51%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Euro bajó frente al peso colombiano. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indicaron aumentos temporales y momentos de estabilidad. Esta dinámica sugiere una volatilidad en el mercado, donde los descensos fueron más frecuentes que los ascensos, reflejando posibles factores económicos que influyen en su valor. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. Este jueves, 26 de febrero de 2026, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 436.737,01 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 873.474,02 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.183.685,05 pesos colombianos. Los ciudadanos que necesiten adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Para obtener el tipo de cambio más favorable y evitar pérdidas económicas, considera los siguientes aspectos: