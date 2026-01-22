Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas optan proteger sus capital con euros para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las fluctuaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este jueves, 22 de enero de 2026 , la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.298,06 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.40%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -3.17% en su cotización.

El precio del día.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 12.24%, indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 15.82%.

La cotización del Euro subió frente al peso colombiano en las últimas sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia a la baja, con fluctuaciones que indican una inestabilidad en su valor. A pesar de algunos aumentos temporales, la mayoría de los días se ha observado una caída, lo que sugiere un entorno económico desafiante para la moneda.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este jueves, 22 de enero de 2026, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 429,806.01 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 859,612.02 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2,149,030.05 pesos colombianos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Las personas que deseen adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

_ Entidades bancarias: una de las opciones más fiables y tradicionales son las entidades bancarias, aunque es esencial contemplar que pueden imponer recargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: