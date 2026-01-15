Debido a la desvalorización de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con euros para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de cambio y las alteraciones que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este jueves, 15 de enero de 2026 , la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.269,48 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -1.33%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -3.12%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor del Euro en el mercado.

El precio del día.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 9.14%, es menor que la volatilidad anual del 15.62%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro bajó frente al peso colombiano en las últimas 2 sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indicaron ligeros aumentos y una estabilidad temporal. Esta dinámica sugiere un periodo de incertidumbre en el mercado, donde los inversores podrían estar ajustando sus expectativas ante factores económicos cambiantes.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este jueves, 15 de enero de 2026, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 426.948 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 853.896 pesos y para 500 euros, se necesitarán 2.134.740 pesos colombianos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Los ciudadanos que deseen adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

_ Entidades bancarias: una de las opciones más fiables y tradicionales son las entidades bancarias, aunque es crucial valorar que pueden implementar recargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para obtener el tipo de cambio más favorable y evitar pérdidas económicas, considera los siguientes aspectos: