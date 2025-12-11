Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con euros para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de cambio y las fluctuaciones que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este jueves, 11 de diciembre de 2025, la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.494,11 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 3.40%, mientras que en el último año su variación ha sido del 5.50%. Estas cifras reflejan la evolución del Euro en el mercado, mostrando una tendencia de crecimiento en el valor de la moneda.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 26.73%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 15.86%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

La cotización del Euro subió frente al peso colombiano en las últimas sesiones. La cotización del Euro en los últimos 10 días ha mostrado una tendencia a la baja, con varios descensos intercalados por ligeros aumentos y una estabilidad ocasional. Esta fluctuación sugiere una volatilidad en el mercado, donde los inversores podrían estar reaccionando a factores económicos y políticos.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este jueves, 11 de diciembre de 2025, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 449.410,99 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 898.821,98 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.247.052,45 pesos colombianos.

¿Dónde comprar euros en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender euros en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las opciones más confiables y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a imponer comisiones extra por este servicio. Además, algunas entidades exigen que la persona tenga una cuenta bancaria.

_ Casas de cambio: esta alternativa puede ofertar tipos de cambio más competitivos, pero es necesario evaluar todas las alternativas disponibles antes de comprar o vender.

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para quienes necesiten comprar o vender euros en Colombia

Para comprar euros en Colombia de forma segura, es recomendable acudir a entidades financieras autorizadas, como bancos o casas de cambio reconocidas. Verifica las tasas de cambio y asegúrate de que la transacción se realice en un lugar seguro, preferiblemente durante el horario laboral.

Si deseas vender euros, busca también casas de cambio o bancos que ofrezcan este servicio. Compara las tasas de compra y asegúrate de llevar contigo la documentación necesaria, como tu cédula de ciudadanía, para realizar la transacción sin inconvenientes.