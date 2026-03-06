Este viernes, 6 de marzo de 2026, la cotización deleuro en los principales bancos de Colombia durante la apertura de mercados es de 4.369,58 pesos colombianos. Esta cifra representa una variación de respecto al valor de ayer. La cotización del Euro ha experimentado una tendencia a la baja, con una disminución del -0.75% en la última semana y una variación anual del -7.65%. Estos cambios reflejan un debilitamiento de la moneda en el mercado. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 21.21%, es mayor que la volatilidad anual del 16.63%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Euro bajó frente al peso colombiano. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que reflejan cierta inestabilidad. A pesar de algunos aumentos, la tendencia general indica una pérdida de valor en comparación con el inicio del período analizado. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. Este viernes, 6 de marzo de 2026, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 436,958.01 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 873,916.02 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 1,084,790.05 pesos colombianos. Los ciudadanos que deseen adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. _ Entidades bancarias: una de las opciones más fiables y habituales son las entidades bancarias, aunque es crucial evaluar que pueden implementar recargos extra por este servicio. _ Casas de cambio. Para obtener el tipo de cambio más favorable y evitar pérdidas económicas, considera los siguientes aspectos: