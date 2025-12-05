Este viernes, 5 de diciembre de 2025, la cotización del euro en los principales bancos de Colombia durante la apertura de mercados es de 4.426,29 pesos colombianos. Esta cifra muestra una variación de respecto al valor de ayer.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 1.83%, mientras que en el último año su variación ha sido del 0.92%. Estos datos reflejan una tendencia moderada en el valor del Euro en el mercado.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 16.74%, es mayor que la volatilidad anual del 15.71%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Euro bajó frente al peso colombiano en las últimas 4 sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con un ligero aumento en los últimos días que sugiere una posible recuperación. La estabilidad en algunos momentos indica que el mercado está evaluando factores que podrían influir en su valor a corto plazo.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los últimos días. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría influir en las decisiones de inversión y comercio.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este viernes, 5 de diciembre de 2025, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 442.629 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 885.258 pesos y para 500 euros, se necesitarán 2.211.445 pesos colombianos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Los ciudadanos que deseen adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

_ Entidades bancarias: una de las opciones más seguras y tradicionales son las entidades bancarias, aunque es esencial valorar que pueden implementar recargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: