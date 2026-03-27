Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas escogen proteger sus capital con euros para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las alteraciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este viernes, 27 de marzo de 2026, la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.233,36 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -1.32%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -8.36%. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 21.84%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 16.96%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones. La cotización del Euro bajó frente al peso colombiano en las últimas sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente al alza, con varios incrementos intercalados por ligeras caídas. A pesar de las fluctuaciones, la estabilidad se mantuvo en algunos momentos, lo que sugiere un comportamiento relativamente positivo en el mercado. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. Este viernes, 27 de marzo de 2026, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 423335.99 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 846671.98 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2116679.95 pesos colombianos. Las personas que necesiten comprar o vender euros en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes: _ Bancos: una de las opciones más confiables y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a aplicar comisiones extra por este servicio. Además, algunas entidades exigen que la persona tenga una cuenta bancaria. _ Casas de cambio: esta alternativa puede brindar tipos de cambio más competitivos, pero es necesario evaluar todas las alternativas disponibles antes de comprar o vender. _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union. Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: