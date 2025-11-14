Este viernes, 14 de noviembre de 2025, la cotización del euro en los principales bancos de Colombia durante la apertura de mercados es de 4.355,36 pesos colombianos. Esta cifra muestra una variación de respecto al valor de ayer.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.32%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -4.44%.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro es del 14.69%, lo que indica un comportamiento más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.85%.

La cotización del Euro subió frente al peso colombiano. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indicaron ligeros aumentos y una estabilidad temporal. Esta dinámica sugiere un mercado volátil, donde la presión a la baja predominó, aunque hubo momentos de recuperación que podrían reflejar ajustes en la oferta y la demanda.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este viernes, 14 de noviembre de 2025, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 435535.99 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 871071.98 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2177679.95 pesos colombianos.

¿Dónde comprar euros en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender euros en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las opciones más confiables y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a aplicar comisiones extra por este servicio. Además, algunas entidades exigen que la persona tenga una cuenta bancaria.

_ Casas de cambio: esta alternativa puede ofertar tipos de cambio más competitivos, pero es necesario evaluar todas las alternativas disponibles antes de comprar o vender.

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para quienes necesiten comprar o vender euros en Colombia

Para comprar euros en Colombia de forma segura, es recomendable acudir a entidades financieras autorizadas, como bancos o casas de cambio reconocidas. Verifica las tasas de cambio y asegúrate de que la transacción se realice en un lugar seguro, preferiblemente durante el horario laboral.

Si deseas vender euros, busca también casas de cambio o bancos que ofrezcan este servicio. Compara las tasas de compra y asegúrate de llevar contigo una identificación válida. Realiza la transacción en un lugar seguro y evita hacerlo en la calle o en lugares poco confiables.