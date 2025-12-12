Este viernes, 12 de diciembre de 2025, la cotización del euro en los principales bancos de Colombia durante la apertura de mercados es de 4.458,53 pesos colombianos. Esta cifra muestra una variación de respecto al valor de ayer.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.09%, mientras que en el último año ha mostrado un aumento del 4.55% en su valor. Esta evolución refleja una tendencia a la baja reciente, a pesar del crecimiento positivo a largo plazo.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 22.40%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 15.77%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

La cotización del Euro bajó frente al peso colombiano en las últimas 2 sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente al alza, con varios incrementos significativos intercalados con algunas caídas. A pesar de las fluctuaciones, la estabilidad se mantuvo en ciertos momentos, lo que sugiere un comportamiento variable pero optimista en el mercado.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría influir en las decisiones de inversión y comercio.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este viernes, 12 de diciembre de 2025, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 445.852,98 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 891.705,96 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.229.264,90 pesos colombianos.

¿Dónde comprar euros en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender euros en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las variantes más confiables y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a aplicar comisiones extra por este servicio. Además, algunas entidades exigen que la persona tenga una cuenta bancaria.

_ Casas de cambio: esta alternativa puede brindar tipos de cambio más competitivos, pero es necesario evaluar todas las alternativas disponibles antes de comprar o vender.

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para quienes necesiten comprar o vender euros en Colombia

Para comprar euros en Colombia de forma segura, es recomendable acudir a entidades financieras autorizadas, como bancos o casas de cambio reconocidas. Verifica las tasas de cambio y asegúrate de que la transacción se realice en un lugar seguro, preferiblemente durante el horario laboral.

Si deseas vender euros, busca también casas de cambio o bancos que ofrezcan este servicio. Compara las tasas de compra y asegúrate de llevar contigo la documentación necesaria, como tu cédula de ciudadanía, para realizar la transacción sin inconvenientes.