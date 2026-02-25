Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas eligen salvaguardar sus fondos con euros para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las fluctuaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este miércoles, 25 de febrero de 2026, la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.366,13 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un aumento del 2.25%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -7.23% en su valor. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 19.99%, es mayor que la volatilidad anual del 16.51%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Euro bajó frente al peso colombiano. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia a la baja, con varias fluctuaciones que indicaron un ligero aumento en algunos momentos, aunque en general se mantuvo en niveles similares en un par de ocasiones. Esta dinámica sugiere una inestabilidad en el mercado, donde la presión a la baja predominó. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. Este miércoles, 25 de febrero de 2026, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 436.612,99 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 873.225,98 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 1.093.056,45 pesos colombianos. Las personas que necesiten comprar o vender euros en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes: _ Bancos: una de las opciones más confiables y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a imponer comisiones secundarias por este servicio. Además, algunas entidades exigen que la persona tenga una cuenta bancaria. _ Casas de cambio: esta alternativa puede brindar tipos de cambio más competitivos, pero es necesario evaluar todas las alternativas disponibles antes de comprar o vender. _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union. Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: