Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas eligen salvaguardar sus capital con euros para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las fluctuaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este miércoles, 18 de marzo de 2026, la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.261,87 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.60%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -8.66% en su cotización. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 19.09%, es mayor que la volatilidad anual del 16.85%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Euro bajó frente al peso colombiano en las últimas 2 sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que reflejan cierta inestabilidad. A pesar de algunos aumentos, la mayoría de los días se registraron descensos, lo que sugiere un debilitamiento en su valor. La estabilidad fue escasa, lo que podría indicar un entorno económico incierto. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría influir en las decisiones de inversión y comercio. Este miércoles, 18 de marzo de 2026, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 426.187,01 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 852.374,02 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.130.935,05 pesos colombianos. Las personas que necesiten comprar o vender euros en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes: _ Bancos: una de las variantes más confiables y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a aplicar comisiones secundarias por este servicio. Además, algunas entidades exigen que la persona tenga una cuenta bancaria. _ Casas de cambio: esta alternativa puede ofertar tipos de cambio más competitivos, pero es necesario evaluar todas las alternativas disponibles antes de comprar o vender. _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union. Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: