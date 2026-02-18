Este miércoles, 18 de febrero de 2026, la cotización deleuro en los principales bancos de Colombia durante la apertura de mercados es de 4.319,15 pesos colombianos. Esta cifra representa una variación de respecto al valor de ayer. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.34%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -11.29% en su valor. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 6.46%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 16.36%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Euro bajó frente al peso colombiano. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indican momentos de estabilidad y un ligero aumento. Esta dinámica sugiere una volatilidad en el mercado, donde los inversores podrían estar reaccionando a factores económicos y políticos. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. Este miércoles, 18 de febrero de 2026, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 431.914,99 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 863.829,98 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.159.574,95 pesos colombianos. Las personas que quieran adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Para comprar euros en Colombia de forma segura, es recomendable acudir a entidades financieras autorizadas, como bancos o casas de cambio reconocidas. Verifica que la institución esté regulada por la Superintendencia Financiera de Colombia y compara las tasas de cambio antes de realizar la transacción. Si deseas vender euros, asegúrate de hacerlo en un lugar confiable. Lleva contigo la documentación necesaria y verifica que el lugar ofrezca un recibo de la transacción. También es aconsejable consultar las tasas de cambio actuales para obtener la mejor oferta posible.