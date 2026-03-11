Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas optan proteger sus fondos con euros para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las modificaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este miércoles, 11 de marzo de 2026, la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.286,98 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -2.01%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -7.44%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor del Euro en el mercado. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 18.96%, es mayor que la volatilidad anual del 16.70%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Euro bajó frente al peso colombiano en las últimas 3 sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con varios días de estabilidad y algunos aumentos intercalados. Esta fluctuación sugiere una volatilidad en el mercado, donde los factores económicos y políticos podrían estar influyendo en la percepción del Euro. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Este miércoles, 11 de marzo de 2026, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 428.698 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 857.396 pesos y para 500 euros, se necesitarán 2.143.490 pesos colombianos. Los ciudadanos que quieran adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. _ Entidades bancarias: una de las opciones más fiables y tradicionales son las entidades bancarias, aunque es fundamental evaluar que pueden imponer recargos extra por este servicio. _ Casas de cambio. Para obtener el tipo de cambio más favorable y evitar pérdidas económicas, considera los siguientes aspectos: