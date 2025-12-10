Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con euros para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de cambio y las alteraciones que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este miércoles, 10 de diciembre de 2025, la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.489,41 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 2.14%, mientras que en el último año su variación ha sido del 4.79%. Estos movimientos reflejan la dinámica del mercado y las condiciones económicas que influyen en el valor de la moneda.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica del Euro en la última semana fue del 24.97%, significativamente mayor que la volatilidad anual del 15.83%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

La cotización del Euro bajó frente al peso colombiano en las últimas 2 sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente positiva, con varios aumentos intercalados con algunas caídas. A pesar de las fluctuaciones, se mantuvo en un rango relativamente estable, lo que sugiere una cierta resiliencia en su valor.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría influir en las decisiones de inversión y comercio.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este miércoles, 10 de diciembre de 2025, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 448.941,02 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 897.882,04 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.244.705,10 pesos colombianos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Las personas que quieran adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para quienes necesiten comprar o vender euros en Colombia

Para comprar euros en Colombia de forma segura, es recomendable acudir a entidades financieras autorizadas, como bancos o casas de cambio reconocidas. Verifica las tasas de cambio y asegúrate de que la transacción se realice en un lugar seguro, preferiblemente durante el horario laboral.

Si deseas vender euros, busca también casas de cambio o bancos que ofrezcan este servicio. Compara las tasas de compra y asegúrate de llevar contigo la documentación necesaria, como tu cédula de ciudadanía, para realizar la transacción sin inconvenientes.