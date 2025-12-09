Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con euros para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de cambio y las fluctuaciones que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este martes, 9 de diciembre de 2025, la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.453,36 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 1.83%, mientras que en el último año su variación ha sido del 2.73%. Estos porcentajes reflejan la evolución del Euro en el mercado, mostrando una tendencia moderada en ambos períodos.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 25.99%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 15.85%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

La cotización del Euro subió frente al peso colombiano en las últimas sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con varios aumentos intercalados que sugieren cierta volatilidad en el mercado. A pesar de los intentos de recuperación, la estabilidad ha sido escasa, lo que podría indicar un entorno económico incierto.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este martes, 9 de diciembre de 2025, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 445.335,99 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 890.671,98 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.226.679,95 pesos colombianos.

¿Dónde comprar euros en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender euros en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las opciones más confiables y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a imponer comisiones secundarias por este servicio. Además, algunas entidades exigen que la persona tenga una cuenta bancaria.

_ Casas de cambio: esta alternativa puede brindar tipos de cambio más competitivos, pero es necesario evaluar todas las alternativas disponibles antes de comprar o vender.

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para quienes necesiten comprar o vender euros en Colombia

Para comprar euros en Colombia de forma segura, es recomendable acudir a entidades financieras autorizadas, como bancos o casas de cambio reconocidas. Verifica las tasas de cambio y asegúrate de que la transacción se realice en un lugar seguro, preferiblemente durante el horario laboral.

Si deseas vender euros, busca también casas de cambio o bancos que ofrezcan este servicio. Compara las tasas de compra y asegúrate de llevar contigo la documentación necesaria, como tu cédula de ciudadanía, para realizar la transacción sin inconvenientes.