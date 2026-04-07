Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con euros para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de cambio y las modificaciones que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión. Este martes, 7 de abril de 2026, la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.249,8 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 2.18%, mientras que en el último año su variación ha sido de -9.25%, reflejando una tendencia a la baja en su valor a largo plazo. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 24.31%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 17.09%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones. La cotización del Euro bajó frente al peso colombiano. La cotización del Euro en los últimos 10 días muestra una tendencia mayormente a la baja, con un ligero aumento en algunos momentos. A pesar de las fluctuaciones, la estabilidad se ha mantenido en ciertos puntos, lo que sugiere una posible consolidación en el mercado. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. Este martes, 7 de abril de 2026, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 4249799.80 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 8499599.60 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 21248999.00 pesos colombianos. Las personas que deseen adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Para obtener el tipo de cambio más favorable y evitar pérdidas económicas, considera los siguientes aspectos: