Este martes, 31 de marzo de 2026, la cotización deleuro en los principales bancos de Colombia durante la apertura de mercados es de 4.211,29 pesos colombianos. Esta cifra representa una variación de respecto al valor de ayer. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.84%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -10.00%. Estos cambios reflejan una tendencia a la baja en el valor del Euro en el mercado. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 11.19%, indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 16.95%. La cotización del Euro bajó frente al peso colombiano en las últimas sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia fluctuante, con un aumento inicial seguido de varias caídas, lo que indica una inestabilidad en su valor. A pesar de algunos repuntes, la tendencia general sugiere una presión a la baja en el mercado. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. Este martes, 31 de marzo de 2026, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 421.129 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 842.258 pesos y para 500 euros, se necesitarán 2.105.645 pesos colombianos. Las personas que necesiten comprar o vender euros en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes: _ Bancos: una de las opciones más confiables y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a imponer comisiones extra por este servicio. Además, algunas entidades exigen que la persona tenga una cuenta bancaria. _ Casas de cambio: esta alternativa puede brindar tipos de cambio más competitivos, pero es necesario evaluar todas las alternativas disponibles antes de comprar o vender. _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union. Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: