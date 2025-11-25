Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas eligen salvaguardar sus capital con euros para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las alteraciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este martes, 25 de noviembre de 2025, la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.378,01 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 1.79%, mientras que en el último año su variación ha sido de -0.05%.

Fuente: narrativas-co

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica del Euro en la última semana fue del 32.26%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 15.57%.

La cotización del Euro bajó frente al peso colombiano. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indican un ligero aumento en algunos momentos. Sin embargo, la estabilidad fue escasa, lo que sugiere un mercado volátil y una posible incertidumbre económica.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este martes, 25 de noviembre de 2025, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 437800.98 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 875601.96 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2189004.90 pesos colombianos.

¿Dónde comprar euros en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender euros en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las opciones más confiables y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a imponer comisiones extra por este servicio. Además, algunas entidades exigen que la persona tenga una cuenta bancaria.

_ Casas de cambio: esta alternativa puede ofertar tipos de cambio más competitivos, pero es necesario evaluar todas las alternativas disponibles antes de comprar o vender.

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: