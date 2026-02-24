Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con euros para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de cambio y las modificaciones que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión. Este martes, 24 de febrero de 2026, la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.348,66 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 1.46%, mientras que en el último año su variación ha sido de -8.39%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 19.11%, es mayor que la volatilidad anual del 16.48%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Euro bajó frente al peso colombiano. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con varios altibajos que reflejan cierta inestabilidad en el mercado. A pesar de algunos incrementos, la tendencia general sugiere una presión negativa sobre la moneda, lo que podría indicar factores económicos subyacentes que afectan su valor. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. Este martes, 24 de febrero de 2026, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 434.866,02 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 869.732,04 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.174.330,10 pesos colombianos. Las personas que necesiten comprar o vender euros en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes: _ Bancos: una de las opciones más confiables y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a aplicar comisiones extra por este servicio. Además, algunas entidades exigen que la persona tenga una cuenta bancaria. _ Casas de cambio: esta alternativa puede ofertar tipos de cambio más competitivos, pero es necesario evaluar todas las alternativas disponibles antes de comprar o vender. _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union. Para comprar euros en Colombia de forma segura, es recomendable acudir a entidades financieras autorizadas, como bancos o casas de cambio reconocidas. Verifica las tasas de cambio y asegúrate de que la transacción se realice en un lugar seguro, preferiblemente durante el horario laboral. Si deseas vender euros, busca también casas de cambio o bancos que ofrezcan este servicio. Compara las tasas de compra y asegúrate de llevar contigo una identificación válida. Realiza la transacción en un ambiente seguro y evita hacerlo en la calle o en lugares poco confiables.