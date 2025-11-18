Este martes, 18 de noviembre de 2025, la cotización del euro en los principales bancos de Colombia durante la apertura de mercados es de 4.353,99 pesos colombianos. Esta cifra representa una variación de respecto al valor de ayer.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 1.38%, mientras que en el último año su variación ha sido de -2.28%, reflejando una ligera recuperación reciente tras un periodo de depreciación.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 21.14%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 15.04%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

La cotización del Euro subió frente al peso colombiano. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indicaron ligeros aumentos y momentos de estabilidad. Esta variabilidad sugiere un mercado inestable, donde los factores económicos y políticos podrían estar influyendo en la percepción del valor de la moneda.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este martes, 18 de noviembre de 2025, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 435.399,02 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 870.798,04 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.178.995,10 pesos colombianos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Los ciudadanos que deseen adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para quienes necesiten comprar o vender euros en Colombia

Para comprar euros en Colombia de forma segura, es recomendable acudir a entidades financieras autorizadas, como bancos o casas de cambio reconocidas. Verifica las tasas de cambio y asegúrate de que la transacción se realice en un lugar seguro, preferiblemente durante el horario laboral.

Si deseas vender euros, busca también casas de cambio o bancos que ofrezcan este servicio. Compara las tasas de compra y asegúrate de llevar contigo una identificación válida. Realiza la transacción en un lugar seguro y evita hacerlo en la calle o en lugares poco confiables.