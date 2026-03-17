Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con euros para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de cambio y las alteraciones que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión. Este martes, 17 de marzo de 2026, la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.259,3 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -1.61%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -8.92%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor del Euro en el mercado. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 20.95%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 16.88%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones. La cotización del Euro bajó frente al peso colombiano en las últimas sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia a la baja, con un predominio de descensos en su valor. A pesar de algunos momentos de estabilidad y un ligero aumento, la mayoría de los días se caracterizaron por caídas, lo que sugiere una presión negativa sobre la moneda en este periodo. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. Este martes, 17 de marzo de 2026, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 425.929,98 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 851.859,96 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.129.649,90 pesos colombianos. Las personas que necesiten comprar o vender euros en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes: _ Bancos: una de las opciones más confiables y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a aplicar comisiones extra por este servicio. Además, algunas entidades exigen que la persona tenga una cuenta bancaria. _ Casas de cambio: esta alternativa puede ofertar tipos de cambio más competitivos, pero es necesario evaluar todas las alternativas disponibles antes de comprar o vender. _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union. Para obtener el tipo de cambio más favorable y evitar pérdidas económicas, considera los siguientes aspectos: