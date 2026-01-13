Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con euros para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de cambio y las alteraciones que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este martes, 13 de enero de 2026 , la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.331,07 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.58%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -3.92%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor del Euro en el mercado.

El precio del día.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 14.71%, es menor que la volatilidad anual del 15.69%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro bajó frente al peso colombiano. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que reflejan cierta inestabilidad. A pesar de algunos aumentos, la mayoría de los días se caracterizaron por descensos, lo que sugiere un debilitamiento en su valor. La estabilidad fue escasa, lo que podría indicar un entorno económico incierto.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este martes, 13 de enero de 2026, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 433.106,98 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 866.213,96 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.165.534,90 pesos colombianos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Los ciudadanos que necesiten adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

_ Entidades bancarias: una de las opciones más seguras y habituales son las entidades bancarias, aunque es fundamental evaluar que pueden implementar recargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para obtener el tipo de cambio más favorable y evitar pérdidas económicas, considera los siguientes aspectos: