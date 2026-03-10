Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas optan proteger sus fondos con euros para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las alteraciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este martes, 10 de marzo de 2026, la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.388,15 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 2.07%, mientras que en el último año su variación ha sido de -6.40%. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 23.01%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 16.77%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones. La cotización del Euro bajó frente al peso colombiano. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia a la baja, con un predominio de caídas en su valor. A pesar de algunos momentos de estabilidad, la mayoría de los días se registraron descensos, lo que sugiere una presión negativa sobre la moneda en este período. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría influir en las decisiones de inversión y comercio. Este martes, 10 de marzo de 2026, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 438814.99 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 877629.98 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2194074.95 pesos colombianos. Los ciudadanos que quieran adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. _ Entidades bancarias: una de las opciones más seguras y habituales son las entidades bancarias, aunque es fundamental valorar que pueden imponer recargos extra por este servicio. _ Casas de cambio. Para comprar euros en Colombia de forma segura, es recomendable acudir a entidades financieras autorizadas, como bancos o casas de cambio reconocidas. Verifica las tasas de cambio y asegúrate de que la transacción se realice en un lugar seguro, preferiblemente durante el horario laboral. Si deseas vender euros, busca también casas de cambio o bancos que ofrezcan este servicio. Compara las tasas de compra y asegúrate de tener la documentación necesaria, como tu identificación, para realizar la transacción sin inconvenientes.