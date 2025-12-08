Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas eligen salvaguardar sus capital con euros para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las fluctuaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este lunes, 8 de diciembre de 2025, la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.476,9 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 3.94%, mientras que en el último año su variación ha sido del 3.55%. Estos movimientos reflejan la dinámica del mercado y las condiciones económicas actuales.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica del Euro en la última semana fue del 18.34%, superando la volatilidad anual del 15.80%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

La cotización del Euro bajó frente al peso colombiano en las últimas 2 sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente al alza, con un aumento notable en varias ocasiones. Sin embargo, también se registraron días de estabilidad y algunas caídas, lo que sugiere una fluctuación moderada en su valor. En general, la tendencia positiva parece dominar el periodo analizado.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría influir en las decisiones de inversión y comercio.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este lunes, 8 de diciembre de 2025, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 447.689,99 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 895.379,98 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.243.449,95 pesos colombianos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Las personas que necesiten adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para obtener el tipo de cambio más favorable y evitar pérdidas económicas, considera los siguientes aspectos: