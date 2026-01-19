Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con euros para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de cambio y las modificaciones que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este lunes, 19 de enero de 2026 , la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.293,64 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.29%, mientras que en el último año su variación ha sido de -3.36%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 17.46%, es mayor que la volatilidad anual del 15.76%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Euro bajó frente al peso colombiano en las últimas 2 sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia fluctuante, con un ligero aumento en su valor en varias ocasiones, aunque también experimentó caídas. A pesar de estas variaciones, se observó una estabilidad en ciertos momentos que sugiere un comportamiento moderado en el mercado. En general, la dinámica reciente indica un interés sostenido por parte de los inversores.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría influir en las decisiones de inversión y comercio.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este lunes, 19 de enero de 2026, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 429.364,01 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 858.728,02 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.146.820,05 pesos colombianos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Las personas que necesiten adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: