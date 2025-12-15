Este lunes, 15 de diciembre de 2025, la cotización del euro en los principales bancos de Colombia durante la apertura de mercados es de 4.460,62 pesos colombianos. Esta cifra muestra una variación de respecto al valor de ayer.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.97%, mientras que en el último año su variación ha sido del 4.16%. Estos datos reflejan una tendencia de estabilidad a corto plazo y un crecimiento moderado a largo plazo en el mercado de divisas.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 7.89%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 15.64%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro bajó frente al peso colombiano. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con un ligero repunte en algunos momentos. A pesar de las fluctuaciones, se observó un aumento en varias ocasiones, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. En general, la estabilidad fue escasa, reflejando un panorama cambiante para la moneda europea.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este lunes, 15 de diciembre de 2025, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 446.062,01 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 892.124,02 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 1.115.310,05 pesos colombianos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Las personas que quieran adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

_ Entidades bancarias: una de las opciones más seguras y tradicionales son las entidades bancarias, aunque es esencial valorar que pueden implementar recargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para obtener el tipo de cambio más favorable y evitar pérdidas económicas, considera los siguientes aspectos: