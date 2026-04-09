Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con euros para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de cambio y las fluctuaciones que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión. Este jueves, 9 de abril de 2026, la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.250,3 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 2.35%, mientras que en el último año su variación ha sido de -11.38%, reflejando una tendencia a la baja en su valor a largo plazo. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 20.85%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 17.00%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en su valor. La cotización del Euro bajó frente al peso colombiano en las últimas 2 sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indicaron ligeros aumentos y una estabilidad momentánea. Esta dinámica sugiere un periodo de incertidumbre en el mercado, donde los inversores podrían estar ajustando sus expectativas ante factores económicos cambiantes. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría influir en las decisiones de inversión y comercio. Este jueves, 9 de abril de 2026, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 425.029,98 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 850.059,96 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.125.149,90 pesos colombianos. Los ciudadanos que deseen adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. _ Entidades bancarias: una de las opciones más fiables y habituales son las entidades bancarias, aunque es crucial tener en cuenta que pueden implementar recargos extra por este servicio. _ Casas de cambio. Para obtener el tipo de cambio más favorable y evitar pérdidas económicas, considera los siguientes aspectos: