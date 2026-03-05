Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas eligen salvaguardar sus capital con euros para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las alteraciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este jueves, 5 de marzo de 2026, la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.358,09 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 1.33%, mientras que en el último año su variación ha sido de -8.08%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 20.27%, es mayor que la volatilidad anual del 16.62%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Euro bajó frente al peso colombiano. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con fluctuaciones que incluyeron un ligero aumento y algunos días de estabilidad. Esta variabilidad sugiere un mercado inestable, donde los factores económicos y políticos podrían estar influyendo en la percepción del valor del Euro. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. Este jueves, 5 de marzo de 2026, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 435.808,98 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 871.617,96 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.179.044,90 pesos colombianos. Los ciudadanos que quieran adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. _ Entidades bancarias: una de las opciones más seguras y tradicionales son las entidades bancarias, aunque es esencial valorar que pueden implementar recargos extra por este servicio. _ Casas de cambio. Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: