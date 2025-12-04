Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas optan conservar sus fondos con euros para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las modificaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este jueves, 4 de diciembre de 2025, la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.395,39 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 2.93%, mientras que en el último año su variación ha sido del 0.17%. Estos datos reflejan una tendencia de estabilidad en el valor del Euro a lo largo del tiempo.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 23.31%, indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en comparación con su volatilidad anual del 15.71%.

La cotización del Euro bajó frente al peso colombiano en las últimas 3 sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia a la baja, con una serie de descensos seguidos de un leve aumento, aunque finalmente se ha mantenido estable en varios puntos. Esta fluctuación sugiere una inestabilidad en el mercado que podría estar influenciada por factores económicos externos.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los últimos días. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría influir en las decisiones de inversión y comercio.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este jueves, 4 de diciembre de 2025, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 439539.01 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 879078.02 pesos y para 500 euros, se necesitarán 2197695.05 pesos colombianos.

¿Dónde comprar euros en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender euros en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las variantes más confiables y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a imponer comisiones secundarias por este servicio. Además, algunas entidades exigen que la persona tenga una cuenta bancaria.

_ Casas de cambio: esta alternativa puede brindar tipos de cambio más competitivos, pero es necesario evaluar todas las alternativas disponibles antes de comprar o vender.

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para quienes necesiten comprar o vender euros en Colombia

Para comprar euros en Colombia de forma segura, es recomendable acudir a entidades financieras autorizadas, como bancos o casas de cambio reconocidas. Verifica las tasas de cambio y asegúrate de que la transacción se realice en un lugar seguro, preferiblemente durante el horario laboral.

Si deseas vender euros, busca también casas de cambio o bancos que ofrezcan este servicio. Compara las tasas de compra y asegúrate de tener toda la documentación necesaria, como tu identificación, para realizar la transacción sin inconvenientes.