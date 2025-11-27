Este jueves, 27 de noviembre de 2025, la cotización del euro en los principales bancos de Colombia durante la apertura de mercados es de 4.316,74 pesos colombianos. Esta cifra representa una variación de respecto al valor de ayer.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un aumento del 2.14%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -1.24%.

Fuente: narrativas-co

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 30.10%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 15.47%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

La cotización del Euro bajó frente al peso colombiano en las últimas 2 sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indican momentos de estabilidad y un ligero aumento. Esta variabilidad sugiere un mercado en ajuste, donde los factores económicos y políticos podrían estar influyendo en la percepción del valor de la moneda.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este jueves, 27 de noviembre de 2025, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 431.674,02 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 863.348,04 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.158.370,10 pesos colombianos.

¿Dónde comprar euros en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender euros en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las opciones más confiables y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a imponer comisiones extra por este servicio. Además, algunas entidades exigen que la persona tenga una cuenta bancaria.

_ Casas de cambio: esta alternativa puede brindar tipos de cambio más competitivos, pero es necesario evaluar todas las alternativas disponibles antes de comprar o vender.

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: